Ex-marido de maquiador que sofreu AVC pretende processar Maiara e Maraisa

O modelo afirma que é indignante a dupla não estar se importando com o estado de saúde se seu ex-marido, que trabalhava para elas

Gente, vocês lembram do caso do ex-maquiador da dupla Maiara e Maraisa, Julyer Rodrigues, que sofreu um AVC e que teve que abrir uma vaquinha online para bancar o seu tratamento? Pois bem, ao que tudo indica o seu ex-marido está completamente decidido a entrar com um processo contra a dupla sertaneja.

O modelo Mark Willis, que foi casado com o maquiador por quatro anos, publicou em suas redes sociais um vídeo cobrando um posicionamento das cantoras, em relação ao seu ex-marido, que está tendo que fazer vaquinha para custear as despesas de um tratamento de reabilitação neurológica, após ter sofrido o AVC.

Em entrevista ao “Observatório dos Famosos”, o modelo revelou que desde o momento em que soube da gravidade em que o ex-parceiro se encontra, ele está tentando entrar em contato com as cantoras, mas até então não obteve resultados.

Ele ainda afirma que está indignado com a falta de interesse com que a dupla sertaneja está tratando o ex-funcionário, que antes de adoecer estava inclusive excedendo as suas funções, sem nenhum tipo de vínculo empregatício, o que lhe motiva ainda mais a levar as cantoras para a justiça.