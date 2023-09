Ex-marido de Katy Perry nega todas as alegações ‘criminosas’ relacionadas ao seu passado ‘promíscuo’.

O ator Russell Brand e a cantora foram casados entre 2010 e 2012 e relação chegou ao fim de forma polêmica.

Quem vê fotos de Katy Perry completamente feliz ao lado do marido Orlando Bloom com sua filhinha Daisy Dove de três anos até esquece que ela já foi casada com o ator Russell Brand, e que o final desse relacionamento foi bem polêmico na época. Segundo a People, o ator e comediante voltou para os holofotes diante de inúmeras a alegações feitas contra ele, relacionadas a um comportamento “promíscuo” do passado.

Nesta sexta-feira (15), Brand compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que disse que “refuta absolutamente” as alegações e as descreveu como “ataques extremamente flagrantes e agressivos”.

“Recebi duas cartas extremamente perturbadoras, uma carta e um e-mail, uma de uma empresa de TV da grande mídia, outra de um jornal, listando uma ladainha de ataques extremamente agressivos. Mas em meio a esta ladainha de ataques surpreendentes e um tanto barrocos, há algumas alegações muito sérias que refuto absolutamente,” disse no vídeo.

Russell falou sobre a época das alegações e insistiu que todos os relacionamentos que teve durante esse período, que ele mesmo diz ter sido de “promiscuidade”, foram totalmente “consensuais”.

“Essas alegações referem-se à época em que tinha projetos de alta repercussão, quando estava nos jornais o tempo todo, quando estava no cinema. E como escrevi extensivamente em meus livros, eu era muito, muito promíscuo. Agora, durante aquele período de promiscuidade, os relacionamentos que tive foram absolutamente, sempre consensuais.”

“Sempre fui transparente sobre isso – quase transparente demais. E estou sendo transparente sobre isso agora também. E ver essa transparência transformada em algo criminoso, isso eu nego absolutamente”, disse o ator.

Embora o ator não tenha mencionado o nome da empresa de TV ou do jornal, seu vídeo foi publicado na véspera de um novo episódio investigativo do programa de notícias do Reino Unido, “Dispatches”, que vai ao ar neste sábado (16) à noite.