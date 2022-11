Ex-marido de Jojo Todynho é visto em clima de romance com a ex-fazenda Liziane Gutierrez

Este é o segundo ex da cantora que fica com a modelo.

Gente, eu já vi gente superar rápido, mas o ex-marido da Jojo está me surpreendendo. Nesta manhã (02), o perfil da Gossip do Dia no instagram, divulgou fotos e vídeos do militar em clima de romance com a modelo e ex-fazenda Liziane Gutierrez.

Na publicação, Lucas aparece ao lado da modelo trocando carícias em um evento no Rio de Janeiro. O local exato não foi revelado, mas sabemos que eles estavam em uma casa de shows.

A nível de curiosidade, esse não é o primeiro ex de Jojo que fica com Lizi. A modelo também já trocou alguns beijos com o influenciador Márcio Felipe.