Ex-marido de Andressa Urach pede internação da Miss Bumbum

Após fala de Andressa sobre contar para o filho destes sobre a sua vida mundana, Thiago Lopes pede a internação da loira

Thiago Lopes apareceu revoltado na internet com sua ex-esposa, Andressa Urach. Acontece que a loira deu declarações polêmicas sobre o filho que os dois têm juntos, Leon. Em entrevista, Andressa disse que não pretende esconder sua vida mundana do filho e rapidamente, o seu ex pediu sua internação.

“[Ele tem] um ano e cinco meses. Acho que quando ele tiver idade para isso, sim, [irei contar sobre o trabalho em boate]”, disse ela ao Morning Show, da Jovem Pan.

Logo, o seu ex declarou: “Uma mãe que não sabe nem a idade que o filho tem. Leon está prestes a completar um ano e sete meses. Essa mulher que não ouse destruir a mente do meu filho. Essa pessoa não sabe discernir o certo do errado. Não tem limites diante da sociedade. Deveria estar internada. Ainda bem que Leon tem um pai protetor que sabe muito bem impor limites a quem não tem”, disparou ele.