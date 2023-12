Ex-marido de Ana Hickmann faz post enigmático: “O diabo sussurrou em meu ouvido”

O empresário se manifestou diante do Natal longe da família em decorrência do processo de separação dos dois

Minhas fofoqueiras ficaram de olho nas redes sociais da família de Ana Hickmann e não deixaram de me contar que Alexandre Corrêa publicou uma mensagem pra lá de estranha no seu Instagram. Em decorrência do caso do casal, os dois passaram o Natal separados e ele não deixou de mandar uma mensagem dizendo que é pior que o diabo.

No post, a mensagem dizia: “O diabo sussurrou em meu ouvido: ‘Você não é forte o suficiente para resistir a tempestade’. Hoje eu sussurrei no ouvido do diabo: ‘Eu sou a tempestade’”.

Ele ainda escreveu um recado para o seu filho: “Alezinho meu filho, talvez um dia você tenha Instagram e possa ver essa publicação. Papai passou o Natal sozinho ontem e senti tanto sua falta sabia! Me lembro que me vestia de Papai Noel e você sem saber claro ia a loucura. Mamãe fazia ceias maravilhosas e sempre tudo foi recheado de alegria e emoção. Natal que vem estaremos juntos e Papai quer te levar a um lugar bem especial e poder te encher de amor e carinho. Você é a razão de eu continuar vivo,lutando e tendo esperança de dias mais tranquilos. Amo você até o infinito. Feliz Natal meu filho amado”, disse ele.