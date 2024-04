Ex-jornalista da GloboNews processa a emissora por danos e assédios morais

Minha gente, estava realizando um call aqui na varanda do meu apartamento no Leblon, quando uma das minhas grandes amigas me contou atualizações a respeito da treta envolvendo a emissora GloboNews e a maravilhosíssima jornalista Cecília Flesch.

Após ser demitida da emissora, em junho do ano passado, a ex-âncora do Em Ponto, revelou algumas brincadeira que rolavam nos bastidores do canal, o que não repercutiu de forma muito positiva.

Contudo,segundo o colunista Sandro Nascimento, Cecília resolveu mover uma ação jurídica contra a empresa, alegando que foi exposta a um ambiente de trabalho hostil, o que lhe fez desenvolver burnout e depressão profunda, e pedindo uma indenização milionária para a GloboNews, por danos e assédios morais.

Além disso, o colunista revela que a jornalista afirma que sua demissão foi “arbitrária, vexatória” e que a mesma foi resultado de uma “perseguição interna por parte de seus superiores”.