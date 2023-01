Ex-jogador da seleção de vôlei, Wallace faz enquete sobre assassinato de Lula

Com a repercussão do caso, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, acionou a Advocacia-Geral da União (AGU).

Gente, é inacreditável onde o fanatismo político pode chegar, chegando até a tirar a verdadeira humanidade de uma pessoa. Nesta segunda-feira (30), o bolsonarista e ex-jogador da seleção de vôlei Wallace Leandro fez uma enquete questionando os seus seguidores se eles dariam um tiro no atual presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva.

No storie em questão, o ex-atleta estava respondendo a seguinte pergunta, que foi feita por um de seus seguidores: “Daria um tiro na cara do lula com essa 12?”. Como resposta, Wallace colocou a enquete com a seguinte legenda e opções: “Alguém faria isso”, “sim”, “não”, respectivamente.

Esta postagem foi feita pelo jogador de vôlei do @sadacruzeiro, e ex-atleta da seleção brasileira, Wallace Leandro em seu Instagram. Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas! pic.twitter.com/2FGzrizpqb — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) January 31, 2023

Felizmente, após a repercussão da publicação da Wallace, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, acionou a Advocacia-Geral da União (AGU), e o ex-integrante da seleção excluiu o post.

Vale lembrar que, além desse storie, o ex-atleta também publicou outro onde fala sobre o uso de armas de fogo.