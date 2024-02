Ex-goleiro do Flamengo, Ferretti, desabafa sobre a repercussão de sua homossexualidade

O ex-atleta assumiu seu relacionamento homossexual em dezembro de 2023.

Amores, recentemente, o icônico goleiro do Flamengo, Emerson Ferretti, causou um baita bafafá no mundo dos esportes, ao assumir publicamente o seu relacionamento com outro homem, sendo ele Jordan Dafner.

Diante disso, em uma recém entrevista ao Alô Alô Bahia, Ferretti fez um pequeno desabafo sobre o assunto, citando a repercussão que sua vida amorosa ganhou afirmando que almeja ser reconhecido pela sua competência profissional, e não por sua intimidade.

“O objetivo é trabalhar pelo Bahia, não é levantar bandeira nenhuma. Mas isso é impossível dissociar da minha pessoa pelo fato de ter sido o primeiro atleta de futebol a se declarar gay e o primeiro presidente do clube. Quero ser avaliado pela minha capacidade de ser presidente, não por ser gay ou não”, iniciou o ex-atleta.

Por fim, o atual presidente do Esporte Clube Bahia, ressaltou a importância de situações como a sua serem normalizadas: “Porque isso tem que ser naturalizado. O respeito precisa chegar ao futebol e é isso que eu estou tentando trazer”.