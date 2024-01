Ex-galã de novelas da Globo vende cerveja nas ruas do Rio de Janeiro

Quem quer vai atrás, não é mesmo? O ano de 2024 começou com a corda toda para o ex-galã de Malhação, Daniel Erthal. O muso trabalhou no Réveillon de Copacabana vendendo cervejas, levando o público ao delírio e alguns ficaram até chocados.

“Muito amor pelo que está acontecendo. É só o começo. Vendemos muita cerveja. Fiquei feliz. E vou ficar até às 6h da manhã”, disse Daniel em um vídeo publicado nas redes sociais na madrugada do dia 1 de janeiro.

Vale registrar que o ator começou a vender sua própria cerveja e começou no ramo em 2013 quando ele criou uma cervejaria que levou o sobrenome do ator. “É um recomeço para mim”, disse ele, em entrevista em 2018, quando estava sem contrato na TV e buscando oportunidades como ator.

A cerveja se chama ‘Ilha da Sede’ e foi criada com um primo do ator em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Já quero provar!