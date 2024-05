Ex-esposa de Lucas Buda afirma que nunca cogitou voltar com o ex-BBB: “Nem parece que a gente foi casado um dia”

Minha gente, recentemente a professora Camila Moura, que ficou extremamente conhecida por pedir o divórcio do ex-BBB Lucas ‘Buda’ enquanto o mesmo ainda estava dentro do reality, participou do ‘Tá Benito Podcast’.

Durante o programa, Camila, que está apostando na carreira de influenciadora, afirmou que teve contato com o ex-marido após sua saída do BBB, onde rolaram apenas conversas burocráticas.

“Já tive alguns contatos com ele, mas foram todos burocráticos. Só coisas burocráticas e pontuais. Tipo: ‘oi’, ‘bom dia’. Nem parece que a gente foi casado um dia”, afirmou a professora.

Continuando, Camila conta que em momento algum rolou qualquer tipo de tentativa de reconciliação entre ela e o ex-BBB.

“Nós nunca nem sequer conversamos sobre a possibilidade de reatar. Para mim, o casamento acabou quando ele falou [para a Pitel] ‘baiana, você me conquistou’. Eu nunca cogitei. Eu esperava hombridade de um homem que foi casado comigo”, disparou a ex-esposa de Buda.