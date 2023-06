Ex-esposa de Gugu admite que sabia que ele era gay e que iria curá-lo com “oração”

Em carta escrita à mão, médica diz que sabia sobre as aventuras e do “homossexualismo” do apresentador

Parece que a disputa pela herança do apresentador Gugu ganhou mais um capítulo polêmico, meus amores. Depois do aparecimento de um suposto filho do famoso, uma revelação bombástica promete reviravoltas no processo. A família do apresentador teve acesso a uma carta escrita à mão pela sua ex- esposa Rose Miriam di Matteo, na qual a própria admite que sabia que o artista era gay e afirma que poderia "curá-lo" desse "problema" com "oração e jejum".

Baseando-se na carta, de seis páginas e escrita após o nascimento de João Augusto e das gêmeas Sofia e Marina Liberato, a família de Gugu, confirma que Rose Miriam mentiu ao dizer que não sabia que Gugu tinha relações com outros homens.

Essa carta, que o EM OFF teve acesso com exclusividade é bastante polêmica. No texto escrito à mão , a médica dizia saber da orientação sexual de Gugu e que isso era um “problema”.

“Anjo, sabemos que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual não vem do teu espírito, isso não é teu. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério! “, disse.

A seguir, ela afirma que pode mudar a “preferência sexual” de Gugu com “oração e jejum”.

“Você pode pensar que não gosta de ter relação com mulheres desde a adolescência porque você é assim e nunca vai mudar, mas isso não é verdade. Eu posso conseguir essa mudança definitiva de Deus, orando e jejuando. Só com ORAÇÃO e JEJUM, eu vou conseguir isso”.

Rose Miriam vai muito além e diz que sabia das aventuras sexuais de Gugu com outros homens.

“ Eu sei como você se encontra com alguns rapazes, eu sei o que acontece na Alameda Canário, 830. Eu sei dos viagras e das bebidas, eu sei dos celulares que não podem entrar junto com os donos, etc (…) Sei de muitas coisas sobre seu homossexualismo, já quis saber da sua boca, mas não foi possível porque você nega terrivelmente “.

A médica ainda reforça que não é feliz com a situação que, segundo ela,é contrária à as vontades de Deus.

“ É eu quero te dizer uma coisa : o seu comportamento não me traz felicidade, e nunca trará porque é contraditório à natureza de Deus. Se for da vontade de Deus, ele o transformará e você sentirá amor por mim, tal qual um homem sente por uma mulher”.

Leia a carta completa abaixo:

“Anjo, estive aqui para te ver porque senti saudade. Eu liguei antes mas não consegui falar com você. Pensei em almoçarmos juntos, mas vim falar sobre nenhum assunto específico, e sim só te ver.

Você não pode imaginar a saudade que eu tenho de você; às vezes, é muito forte e começo a sentir um pouco de angústia. Sabe aquela saudade meio angustiada? Você já sentiu isso alguma vez?

Eu não consigo entender algumas coisas que aconteceu [sic] na minha vida. Eu tento entender e algumas vezes eu acabo desistindo de compreender a tristeza que eu sinto dentro do meu coração.

Anjo, eu simplesmente morro de vontade de te dar um beijo. Lá em Angra, a Silvia não se retirou do local para que pudessemos ter privacidade, e logo em seguida sua família alugou a piscina.

Naquele dia, nós íamos fazer amor como nunca fizemos na vida, mas acho que você colocou mais vodka no seu copo e passou do limite, ficou tonto demais, e aí fica difícil!

Sua mãe achou que eu tinha colocado algo estranho na sua bebida! Eu disse que jamais faria isso. Sua família tem ciúme de você comigo. Se eu chegar perto de você para conversar algo nosso ou para tentar te abraçar, eles se aproximam e praticamente me impede de me aproximar. Você não vê isso, mas as vezes eu vejo.

Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. Você é um homem maravilhoso. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério!

Existem algumas coisas na vida da gente que pensamos ser inviáveis, e com isso, nós nos enganamos mentindo pra nós mesmos.

Você pode pensar que não gosta de ter relação com mulheres desde a adolescência porque você é assim e nunca vai mudar, mas isso não é verdade .

Eu posso conseguir essa mudança definitiva de Deus, orando e jejuando. Só com ORAÇÂO e JEJUM eu vou conseguir isso.

Eu não quero que as crianças saibam desse assunto por boca de ‘amiguinhos’ de escola.

Eu sei como se comportam as crianças. Cansei de ouvir meus colegas de escola falarem que minha mãe tinha um amante. E isso me causava imensa dor, porque eu sabia que eles estavam falando a verdade. Mas eu tentava com todas as minhas forças defendê-la, porque é isso que os filhos fazem, eles defendem seus pais e seu lar.

Outro dia eu entrei no Google e escrevi conforme me orientaram: ‘O Gugu é gay?’. E ai eu chorei. Meu coração se partiu ao meio e eu chorei sangue, meu choro foi amargo como o fel.

Eu sei como você se encontra com algum rapazes, eu sei o que acontece na Alameda Canário, 830. Eu sei dos viagras e das bebidas, eu sei dos celulares que não podem entrar junto dos donos, etc. Sei disso pouco antes da viagem para Los Angeles. Quem me contou você não saberá, foi alguém que passou comigo no SAE (meu local de trabalho de AIDS), eu nem me lembro do nome do ser.

Eu já chorei, eu já me revoltei, já gritei, já me descabelei, já quis sumir, já quis morrer, etc. Mas você é o homem mais maravilhoso que existe no mundo. Você é um pai amoroso, preocupado, cuidadoso, você é uma pessoa doce e dono de uma grande inteligência.

Eu olho para o João, para a Sofia e para a Marina e sei o quanto eu e você vamos ter que protegê-los das maledicências. Eles serão alvo da maldade humana, mas o Deus que eu conheço e convivo tem todo o poder para sarar todas as feridas. O preço pago naquela cruz foi determinante para curar todos os males.

Eu quero que você saiba que eu te amo, não pelo que você tem ou transparece ser, mas unicamente pelo que você é. Você é o ser mais honrado que já conheci na minha vida. Eu o amo e sempre o amarei.

Eu sei de muitas coisas sobre seu homossexualismo, já quis saber da sua boca, mas não foi possível porque você nega terrivelmente. Mas tudo bem, eu quero que você saiba que você tem em mim alguém em quem pode confiar. E eu quero te dizer uma coisa: o seu comportamento não me traz felicidade, e nunca trará porque é contraditório à natureza de Deus.

Eu posso ficar aqui dias escrevendo sobre o que Deus pensa a esse respeito, ams eu ouso resumir em uma única frase: ‘EU ME SEUS FILHOS TE AMAM DEMAIS, INDEPENDENTE DA SUA VIDA ÍNTIMA, MAS EU SEI QUE POSSO MUDAR ESSA SITUAÇÃO COM ORAÇÃO E JEJUM’.

Se for da vontade de Deus, ele o transformará e você sentirá amor por mim, tal qual um homem sente por uma mulher.

Eu tenho muita vontade de fazer sexo. Não é pouca, é muita!

Sabe quantos anos eu não faço? Muitos! E eu poderia ter saído muitas vezes com quem que fosse, porque você mesmo em Angra disse que eu sou livre para isso. Mas isso para mim seria escravidão, por causa do meu amor por você e pela família unida. Estou ao ponto de desistir e cair na vida, mas eu vou tentar o que escrevi acima.

Pense primeiramente alguém que pode te escutar e te ajudar. Você sabe que ao seu redor só existem víboras e sangue-sugas [sic]. Eu vou voltar aqui quando você me convidar. Nós vamos beber um pouco só para se “soltar” e vamos nos beijar e vamos fazer amor na presença de Deus. Ele estará presente e você sentirá um amor que você e enem eu sentimos metade na vida.

Da mesma falta de amor que você tem, eu também tenho. Você é rodeado por muitos e amado por poucos. A vida é assim mesmo. Mas saiba que você tem uma mulher do teu lado que quer estar com você. Pense! Não quero que você sofra com essa conta. Já chega de ter sua vida cheia de problemas e de preocupações.



TE AMO!

ME AJUDE

ME DÊ CHANCE PARA QUE EU POSSA TOCAR EM VOCÊ

SE VOCÊ SE FECHA NUMA REDOMA FICA DIFÍCIL, PORQUE EU TAMBÉM SOU MUITO FECHADA. Não tenha medo de sofrer, porque você não vai sofrer.“