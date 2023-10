Ex-esposa de Daniel Alves abre o coração: “Ter sido casada com ele não foi nada fácil”

Dinorah Santana soltou o verbo em entrevista para Lucas Pasin, do Splash, e relembrou o motivo do fim do casamento deles envolvendo traições

Daniel Alves sempre esteve envolvido em casos de traição com suas atuais esposas e eu posso provar. Dinorah, ex-esposa do ex-jogador, conversou com Lucas Pasin e abriu o seu coração diante do relacionamento que teve com o jogador, revelando que sempre foi difícil devido às traições. Ela ainda conta que sempre permaneceu calada para zelar pela imagem do jogador.

“Ter sido casada com ele não foi nada fácil, principalmente pelas traições que motivaram o fim da relação. Ele me traiu com muitas mulheres e eu nunca falei. Sempre me mantive quieta para não prejudicar a imagem. Meu único pedido era que ele fosse um bom pai, mas ele foi cruel. Sei como meus filhos se sentem”, afirmou ela.

“A minha expectativa é ficar o mais longe possível do senhor Daniel. Nada que ele faça ou deixe de fazer importa. Ele não existe mais. Cheguei a defendê-lo publicamente e me arrependo muito. Hoje não quero saber de sua existência. Para mim, ele morreu”, disse ela.

E completou: “Ajudei por ser o pai dos meus filhos e me arrependo justamente porque ele parece não se importar com isso. Sinto que fui usada, colocada como uma boneca para repetir frases. Disseram: ‘Traga as crianças para Espanha, venha’, e eu fui. Advogados me passaram falas decoradas no aeroporto, para falar com os jornais, e eu fiz. Na hora só pensei que o certo era defendê-lo. Mas quando eu não fui mais interessante para ele e nem para seus advogados, ele sumiu”.