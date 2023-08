Ex do influenciador Primo Rico alfineta Maira Cardi nas redes sociais

Camila Ferreira, ex do Primo Rico mandou uma bela indireta para Maíra Cardi após trocaram farpas na última quarta-feira(2)

Meus amores, acabei de chegar de uma corridinha na orla de Ipanema e enquanto tomava uma bela água de coco, eu ouvi um babado daqueles da mesa ao lado. E preparam-se para essa nova treta que está dando o que falar nas redes sociais! Parece que a ex de Primo Rico resolveu mandar uma indireta para Maíra Cardi após as duas brigaram feio nas redes sociais.

Em suas redes sociais, ela postou uma mensagem enigmática que muitos acreditam ser direcionada à Maíra. “Existem dois tipos de pessoa: as que transformam dor em arte, as que transformam dor em escândalo público. Não seja a segunda opção”, postou a influenciadora.

A ex do Primo Rico fez questão de mandar uma bela indireta para Maíra Cardi, depois da atual noiva do youtuber e também influenciador Thiago Nigro fazer uma declaração polêmica sobre ela. E como dizem, chumbo trocado não dói, ne?