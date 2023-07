Ex do atual de Jojo Todynho afirma que a funkeira é uma vítima no seu relacionamento

Kaila Oliveira acredita na possibilidade de existir uma boa relação com Jojo Todynho no futuro

Depois de acompanhar de camarote, todas as brigas virtuais entre Jojo Todynho e Kaila Oliveira, conhecida por ser ex-namorada de Renato Santiago – que atualmente vive um romance ao lado da campeã de ‘A Fazenda 12’. Então meus lindos, para facilitar a vida de vocês, vamos a uma contextualização dos fatos antes de qualquer coisa.

No Dia dos Namorados, Jojo Todynho surgiu pela primeira vez ao lado de seu novo boy que se chama Renato Santiago. Poucos sabiam do envolvimento do casal e quem era este homem na época. Aos poucos, descobrimos que o rapaz é um antigo amigo de Jordana Gleise e que ele era pai de uma criança fruto de uma antiga relação – e foi neste exato momento que a briga começou.

Kaila Oliveira, ex-namorada de Renato e mãe da filha dele, fez um comentário nas redes sociais acusando o pai da menina de abandonar afetivamente a própria filha e, além disso, de não pagar corretamente a pensão.

Jojo Todynho, se doeu, comprou o barulho e defendeu o affair, afirmando que Kaila era uma ‘biscoiteira’ e que as acusações eram falsas. A dona do hit “Que tiro foi esse” chegou a questionar se a criança era filha de seu atual namorado. A discussão foi parar na justiça, o que não surpreende ninguém. Jojo Todynho mandou uma notificação extrajudicial para Kaila, e a mesma respondeu abrindo um processo contra a cantora e o seu ex, inclusive exigindo a regularização da pensão para este último.

Após o início da briga, a mãe da criança diz que passou a ser atacada pelos fãs de Jojo Todynho e revela que a famosa também chegou a enviar recados com certo tom de ameaça. Ela ainda contou que a funkeira enviou um áudio afirmando que faria uma parceria publicitária com a empresa em que ela é funcionária e que seria um prazer conhecê-la.

Para Kaila, esta fala debochada pode ser entendida como coação. Para finalizar a tour , na visão de Kaila, Jojo Todynho está sendo vítima dessas informações falsas que são ditas por Renato Santiago: “Ela não conhece a real história, ela conhece o que a família e ele disseram para ela, entendeu?”, falou a moça.