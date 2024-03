Biscoiteira, ex de Lucas Buda puxa mutirão contra ele

Camila utilizou as suas redes sociais para mostrar que está votando contra a permanência da Buda no BBB.

Gentee, e não é que a gata não brinca em serviço? Após a formação do paredão de ontem, que ficou da seguinte forma: Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin, a ex-esposa do nosso querido Calabreso, utilizou as suas redes sociais, para puxar um mutirão contra ele, pedindo a sua eliminação.

“Fiquei sabendo que o Tadeu estava me procurando, né? Então, em respeito ao Tadeu, que merece respeito máximo nesse mundo, vim dizer que eu estou aqui, Tadeu, votando… Em quem mais eu iria votar?”, disse a ex-esposa do emparedado, enquanto mostra o seu celular.