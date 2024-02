Ex de Dado Dolabella relembra polêmica do carro riscado por ele

Minha gente, a história de Dado Dolabella dá o que falar e o seu passado te condena mais que tudo, já dizia Luana Piovani, né? Acontece que ele disse que não tem nenhum citação perante a Lei Maria da Pena, o fato foi apurado e o advogado da ex-mulher dele, a publicitária Viviane Sarahyba, falou sobre o processo que ela abriu contra ele no passado.

“Na verdade, o fato foi grave e consistiu na acusação formal dos crimes de injúria e dano, praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, tendo sido mencionada na queixa crime a Lei Maria da Penha por conta do contexto em que foram praticados os referidos crimes”, disse o representante de Sarahyba ao colunista Leo Dias, e completou: “Esclareço ainda que Dado Dolabella foi condenado em primeira e segunda instância pelos dois crimes de injúria e dano, pois riscou a porta lateral do carro da minha cliente na época duas palavras ofensivas, danificando a lataria do veículo. O fato causou extremo constrangimento, pois Viviane era obrigada a transitar com o carro para tarefas diárias com as ofensas na lataria, inclusive quando buscava o filho no colégio”.

Em entrevista recente com Leo Dias, Dado Dolabella relembrou o processo que Viviane Sarahyba abriu contra ele. “O caso da Viviane foi dano patrimonial, quando eu risquei o carro que eu tinha dado para ela. Eu dei o carro para ela durante A Fazenda, que eu ganhei, eu dei o carro para ela e depois da separação, aquela coisa de advogado de trancar os bens e deixar o pai numa situação onde ele não tem o filho, não tem os próprios bens, eu fiquei extremamente irritado com aquilo. Meus instrumentos musicais, todas as minhas coisas estavam dentro da casa, eu não conseguia ver meu filho, ele tinha 2 anos na época, era uma ligação muito forte que eu tinha com ele, ela me impediu de ver meu filho e me impediu de ter as minhas coisas, inclusive a minha casa que eu tinha comprado com o dinheiro da A Fazenda, ai fiquei sem tudo isso e eu só escrevi no carro umas palavras feias, foi isso”, afirmou.