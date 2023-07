Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb, faz topless na Espanha

A influenciadora digital está passando férias na Europa e não deixou de aproveitar o verão da melhor forma possível

Mariana Goldfarb subiu as temperaturas do feed dos famosos ao parecer de topless curtindo uma praia na Espanha. A influenciadora está curtindo as férias na Europa no melhor estilo e não deixou de tirar a parte de cima do biquíni para pegar um bronze.

A publicação contou com o comentário de diversas famosas: “Que gostosa”, escreveu Bruna Marquezine. “Você é um absurdo de linda”, elogiou Gabi Melim. “Gostosa”, publicou Romana Novais. “Eita! Deusa”, acrescentou Carol Peixinho.

Vale ressaltar que, em abril, ela anunciou seu término de Cauã Reymond. “Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto”, escreveu ele.