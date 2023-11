Ex-craque do Fluminense é assaltado, na frente de sua casa

Câmeras de segurança gravam o exato momento em que os criminosos abordam, à mão armada, o ex-atacante do time carioca.

Gentee, dá pra acreditar nisso? Na madrugada desta última quinta-feira (23), o eterno craque do Fluminense, Frederico Guedes, mais conhecido como Fred, foi assaltado à mão armada na frente de sua casa.

Os vídeos de uma câmera de segurança mostram o exato momento em que os criminosos abordam o ex-atleta, que, com as armas apontadas para ele, fazem com que o ex-atacante tenha o cuidado de não reagir a ação criminosa, descendo do carro e com as mão na cabeça e deitando no chão, para esperar, em segurança que os bandidos assumissem o controle do carro, deixassem o local logo em seguida.

No momento do crime, Fred estava chegando em casa, de uma comemoração, após a vitória de 1 a 0 do Fluminense contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.