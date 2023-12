Ex-comentarista da Band se pronuncia sobre ato racista: “Eu não sou racista”

POST PATROCINADO

Em seu pronunciamento, Farid Germano Filho assume seu erro e pede desculpas pelo ocorrido.

Meus amores, mais cedo contei para vocês sobre a demissão do comentarista do programa da Band, Os Donos da Bola, Farid Germano Filho, que durante uma provocação ao time Internacional, cometeu baita ato racista.

Pois bem, após ser afastado da emissora e o processo de sua demissão ser iniciado, através das suas redes sociais, o comentarista se pronunciou sobre o ocorrido. Assumindo seu erro, Farid pede desculpas e afirma que o ocorrido não se repetirá.

“Estou nesse momento fazendo essa manifestação de muito pesar, mas de coração muito aberto. Eu cometi um erro, um erro grave. Eu fiz a imitação do jogador Kidiaba e alguns sons que poderiam ou que caracterizaram racismo. Eu não sou racista. Estou aqui para pedir desculpas, eu errei, não posso repetir meus erros. Meu coração sangra. Com a máxima verdade e lealdade, me perdoem”, afirmou o comentarista.