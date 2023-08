Ex-BBB Rodrigo Mussi deu calote em taxista durante viagem no Caribe

Ao ver que não tinha dinheiro suficiente para pagar a corrida de taxi, ele jogou o que tinha para a motorista e saiu correndo.

Meus amores, estou num belo brunch aqui no bairro do Joá e pelo que estou ouvindo da mesa ao lado, parece que as comemorações do Gabi Weekend trouxeram muitos babados maravilhosos para essa colunista que vos fala, ou melhor, escreve. Para quem não sabe o que é o Gabi Weekend, é um evento realizado em algum lugar babadeiro fora do país para a comemoração de aniversário da atriz e influenciadora Gabi Lopes e o local escolhido esse ano foi Curaçao, uma ilha no Caribe.

Um dos muitos convidados do evento era o ex-BBB Rodrigo Mussi. Então, o influenciador foi pra uma balada em Curaçao. Só que lá os táxis são muito caros, primeiro porque só tem táxi lá, então o preço que cobrar você tem que pagar. E segundo, porque os roles noturnos pode ser longe dos hotéis mesmo. E justamente o resort em que ele estava hospedado era um pouco mais longe da balada que ele quis ir. Enfim, ele foi lá assim mesmo. Rodrigo bebeu horrores e ficou muito doido na balada. Ai na hora de ir embora, pegou um táxi já sabendo que não tinha dinheiro no bolso. Assim que chegou no hotel, a corrida deu cento e tantos dólares. Ele simplesmente jogou 30 dólares pra motorista e foi correndo pro quarto do hotel.



Acabei de ser informada por uma fonte que a motorista do táxi ligou pro marido e contou o ocorrido. Em seguida, o marido foi lá no hotel por volta das 5 da manhã para cobrar o valor da corrida. E lá foi a produção do Gabi Weekend tendo que acordar pra resolver BO de ex-BBB caloteiro antes que eles chamassem polícia. Qualquer corrida de táxi lá era tudo de 100 dólares para cima. Mas os convidados da influenciadora Gabi Lopes tinham um ônibus do evento que os levava pra todos os roles e depois retornava pros hotéis na hora que acabava. Pelo visto, o gato quis prolongar a noite e foi atrás de um after para chamar de seu.