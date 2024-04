Ex- BBB Lucas Buda aciona advogado para recuperar bens pessoais e tentar recorrer divórcio na Justiça 

Eitaaa amores. Parece que Lucas Buda do BBB 24 contratou uma equipe de advogados para ajudá-lo com o divórcio litigioso encaminhado pela sua ex-esposa, Camila Moura e tentar recuperar seus bens pessoais. Segundo os representantes do carioca contaram nesta sexta-feira (12) que Buda ainda não teve possibilidade de acessar celular, roupas, documentos, computador e chaves de casa.

Na noite de quinta-feira (11), a advogada de Camila Moura alegou que tentou entrar em contato com o ex-BBB para a entrega dos pertences desde a eliminação, na última terça-feira (9), mas não teve retorno. Para o portal Splash, a equipe de Buda negou tal informação e ressaltou que ele continua apenas com aquilo que levou para o programa.

“É importante elucidar alegações que carecem de veracidade. Desde a sua eliminação no BBB, Lucas está sem acesso a seu telefone pessoal (e todos os desdobramentos da falta dele, como acesso aos aplicativos de banco, e-mails e redes sociais), documentos, chave de casa, vestuário e itens pessoais — praticamente incomunicável”, escreveram os advogados de Lucas.

Os representantes do ex-BBB informaram que, por diversas vezes, tentou-se uma solução amigável para resolver o problema.

A decisão pelo divórcio litigioso partiu de Camila e o pedido foi acatado pela Justiça, enquanto Buda ainda estava em confinamento. O capoeirista foi informado sobre o fim do casamento assim que foi eliminado.