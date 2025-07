Ex-BBB Key Alves está grávida do primeiro filho

Gente do céu, acabei de retornar de um almocinho maravilhoso lá no Village Mall com uma prima minha, quando uma das minhas amadas fofoqueiras apareceu com um babado quentíssimo que deixou o nosso grupo enlouquecido.

Acontece que a ex-BBB Key Alves revelou que está grávida do primeiro filho com o cantor sertanejo Bruno Rosa. Na tarde desta sexta-feira (4), a jogadora de vôlei contou a novidade através de uma publicação nas redes sociais. O casal está junto há 1 ano e 3 meses e a gestação já está no terceiro mês.

“Estamos muito felizes, é um momento muito especial pra gente como casal, e sempre sonhamos com isso. Então so temos que agradecer a Deus por nos proporcionar isso”, celebrou a jogadora. Segundo a assessoria do casal, a descoberta da gravidez foi totalmente inesperada e ocorreu após Key começou a perceber sintomas fora do comum em um jantar.

Embora já tivesse lidando com atrasos no ciclo menstrual anteriormente, Key e Bruno acharam melhor fazer um teste. O resultado positivo veio ainda naquela mesma noite, no hotel onde estavam hospedados. Apesar da gestação não ter sido planejada, ela representa a realização de um sonho do casal.

Em seu Instagram, a atleta escreveu: “Eu e seu, seu e meu nosso amor …. Deus, obrigada por ouvir nossas orações, nossos pedidos sempre foram algo que o senhor nunca deixou de cumprir. O senhor é um Deus de promessa e somos muito gratos por agora sermos 3 !!!”

“Chegou sem avisar e tomou conta de nós e agora sim sabemos o verdadeiro significado de amar um filho e estamos surpresos pelo tempo que chegou mas chegou na melhor hora, porque o senhor sempre faz as coisas certas nas horas certas. Obrigada por realizar mais um sonho nosso e agora com toda certeza o maior de todos construir nossa família”, completou a ex-BBB.