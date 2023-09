Ex- BBB Jaqueline Grohalski é confirmada na Fazenda

A ex-BBB e cantora de funk teve participação bastante polêmica quando participou do reality da Rede Globo.

A mais nova peoa confirmada em A Fazenda 15 é a ex- BBB Jaquelline Grohalski. Atualmente, ela é cantora de funk, a morena teve uma passagem bem polêmica no reality global. Na edição em que participou, ela, que se relacionou com Breno Simões, que hoje é casado com a mineira Paula Amorim, protagonizou uma briga daquelas com Mahmoud Baydoun. Por não ter agradado o público, ela foi eliminada no segundo paredão com 65,25% dos votos.



Quando entrou no BBB 18, Jaquelline disse que seu sonho era ser cantora. E ela realizou ao deixar o reality. Hoje, ela canta funk e já acumula alguns sucessos.