Ex BBB gasta mais de 50.000 reais para curtir viagem ao Egito 

Ex BBB Vagner Lara começou no último dia 23 de abril a sua viagem de encerramento do documentário “The Route”, que conta um pouco dos seus 20 anos de peregrinações e caminhadas pelo mundo. Vavá passou por Roma, Assis e agora está curtindo o Egito.

Para contemplar as pirâmides, o ex BBB decidiu procurar uma hospedagem com vista privilegiada.

“O encerramento do meu documentário não poderia ser em outro lugar. É minha primeira vez no Egito e claro que planejei cada detalhe. Esse apartamento foi um achado. Acordo e durmo todos os dias admirando as pirâmides. Estou realizado.”, conta Vavá.

Além do Egito, Vavá passou por Assis, onde estão enterrados os restos mortais de um dos maiores peregrinos da história, São Francisco de Assis.

“Essa viagem está sendo incrível. Viajar ao lado da minha irmã Silvia pela primeira vez e do meu amigo Caio é muito bom. Quando estava organizando o roteiro pensei porque não passar por Assis, é tão perto de Roma? E assim colocamos no roteiro. Lá é um lugar mágico. Amei conhecer.”, diz Vagner.

O ex BBB e Peregrino está mostrando todos os detalhes no seu Instagram pessoal @vagner_lara.