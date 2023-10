Ex-BBB, Dr. Marcos Harter, recebe transplante de rim e se emociona

O ex-BBB usou suas redes sociais para agradecer a doação da paciente, afinal, o médico passava por problemas renais

Marcos Harter, que causou no BBB 17, recebeu um transplante de rim após ser diagnosticado com problemas renais e precisar do transparente para poder levar uma vida normal. O médico de 44 anos agradeceu a atitude da paciente, que também é sua amiga, e fez a doação do órgão.

“Recebi o órgão de uma paciente que virou minha amiga e agora é minha irmã”, informou o ex-BBB nas redes sociais ao compartilhar um registro emocionado do encontro com a doadora no hospital, logo após o transplante.

De acordo com o Jornal Extra, Marcos descobriu os problemas há algum tempo e estava sofrendo com problemas renais crônicos. Ele chegou a passar meses debilitados por causa do diagnóstico, mas não dividiu sua dor com os fãs.