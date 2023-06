Ex-BBB Dhomini parte para cima de dono de bar em Goiânia com socos

Imagens das câmeras de segurança do recinto mostraram a ação do ex-BBB que venceu a terceira edição do reality da Globo

Que isso, gente? Um filme? Dhomini partiu para cima do dono de um bar em Goiânia trocando uma sequência de socos com ele. As gravações foram feitas por uma câmera de segurança que registraram o momento conturbado. O advogado do vítima, Artur Camapum, afirma que o ex-BBB também o agrediu e Dhomini alegou legítima defesa diante do caso.

De acordo com o G1, Dhomini invadiu o bar e removeu aparelhos e móveis, ameaçando clientes do local.

Ex-BBB Dhomini dá sequência de socos em dono de bar em Goiânia



Saiba mais sobre o caso: https://t.co/Sarez8w2Nn pic.twitter.com/ioulU6Fy7x — Diário do Nordeste (@diarioonline) June 14, 2023

O ex-BBB estava acompanhado do ex-sócio do estabelecimento e alega que estava sendo ameaçado por alguém de dentro do estabelecimento. Oi?