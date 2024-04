Ex-BBB dá mal resposta para Ana Maria Braga: “A gente não assistiu o mesmo programa”

Minha gente, como todos vocês sabem, eu era uma grande torcedora da Fernanda aqui fora, porém, não posso ignorar o fato da mesma ser grossa de natureza, não de forma maldosa e sim algo do seu instinto, e isso ficou extremamente claro no programa “Mais Você” de hoje.

Para dar início ao seu segundo dia de compromissos pós-eliminação, a ex-BBB Fernanda, que foi eliminada do reality na noite de ontem (31), participou do programa da minha amada Ana Maria Braga, porém, sua participação não foi das melhores, de acordo com os internautas, já que a mesma deu diversas respostas atravessadas na apresentadora.

Durante o bate-papo Ana Maria afirmou que a participante não havia demonstrado atitudes de uma vencedora durante o programa, o que não agradou nenhum pouquinho a eliminada

“Tem estratégias. Tem que ser agradável, amiga, tem que ser uma série de adjetivos que você passou longe deles”, declarou a apresentadora.

“Não. Passei longe? Então a gente não assistiu o mesmo programa. Eu tive, sim, momentos muito bacanas. Eu tive laços, fiz amizades, sim. Construí coisas que quero levar para fora. Por exemplo, a Pitel é uma coisa muito importante que nasceu ali. E ninguém vai tirar o mérito disso”, rebateu Fernanda.

“Depois do meu divórcio eu decidi ser a Nanda. Eu fui buscar meus objetivos. Era um grande recomeço. Eu não estava feliz. Eu precisava de um baque, um impulso. Eu não fui ao programa para me conhecer. Fui para buscar. Eu fui para recomeçar”, continuou a ex-BBB.