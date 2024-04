Ex-BBB dá dicas a novatos após desabafo: “Só engajamento não será suficiente”

Após Nizam reclamar da falta de oportunidades no mercado, Amanda Djehdian deu a cara a tapa e contou detalhes sobre o seu processo após o BBB. A ex-sister deu detalhes sobre a sua realidade e deu dicas e conselhos para os novatos em entrevista à Revista Caras.

“Ter muita paciência, as pessoas sempre têm a impressão que todos que vão entrar, vão sair trabalhando instantaneamente, e na maioria dos casos, não é bem por aí. Na minha edição, já não era assim, já não havia tantas presenças VIP, as redes sociais não eram tão fortes como hoje. Óbvio que todos que entram, querem mudar de vida, e o programa é capaz de fazer isso, mas eu, por exemplo, sempre trabalhei com um plano B, tanto que só de fato vendi minha loja em 2019, quatro anos depois da minha edição e onde eu realmente já estava estabilizada. Fui plantando, nichando meu público, e aí tive a certeza que poderia viver do digital”, diz.

Amanda ainda mostra qual melhor caminho os participantes do BBB 24 devem seguir neste momento. “Criar conteúdo que ensine algo, conteúdo de valor, com propósito, hoje só o lifestyle não é mais suficiente. Ter paciência que é uma construção de audiência. Hoje, temos milhares de influenciadores em diversos nichos, ou você faz algo de valor ou infelizmente só o engajamento não será o suficiente para as marcas”, ressalta.

A empresária destaca ainda que é pura ilusão acreditar que os trabalhos vão surgir em grande quantidade, assim que o programa termina. “Não é tão simples assim como imaginam. Em 2015 já não era, imagina agora, onde temos milhares de influenciadores? Existem fatores de contrato, que não era uma novidade – as cláusulas do que pode ou não pode. Outro fator, é que você pode ter ido para um reality, mas não necessariamente terá a visibilidade que imagina. Existem sempre pessoas que se destacam mais, outras menos. É complicado, pois todos entramos com o sonho de ser o campeão e ter todos os louros, mas nesse caminho tem muitos espinhos”, fala.