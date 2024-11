Ex-BBB Caio Afiune teve alta médica e dá detalhes de sua recuperação

Genteeee, estou olhando os meus grupos aqui do whatsapp na busca de um babado quentíssimo para compartilhar aqui com vocês, eis que uma das minhas fiéis fofoqueiras do Leblon trouxe atualizações sobre a recente internação do ex-BBB Caio Afiune.

O agricultou sofreu um acidente doméstico e teve que passar por uma cirurgia de emergência. Parece que ele se cortou com uma faca e acabou rompendo o tendão do pé. Em entrevista, ele declarou que passa bem e já teve alta médica.

“Infelizmente, eu tive um acidente doméstico: uma faca caiu no chão e respingou no meu pé. E aí deu um corte e rompeu o tendão, aí eu estou numa recuperação, quase pronto para tirar a bota”, afirmou.

“Mas como foi no tendão, teve que parafusar as duas pontas no osso. Foi um acidente bobo, uma facona grande”.

Para se recuperar totalmente, ele ainda terá que fazer sessões de fisioterapia. “Quando eu conto, foi um acidente muito bobo pro tamanho do problema. Fico assim uns 15 dias, aí nós vamos entrar na fisioterapia para trazer de volta o máximo de movimento do meu pé, que não está mexendo muito”, declarou.

“Então a fisio pra tentar voltar a musculatura da coxa, da panturrilha e do pé o máximo que a gente conseguir. Leva a gente a refletir, porque eu tenho minhas duas filhas, tem a Wal, a gente sempre faz churrasco. Daqui uns dois dias eu estou zero”, completou.