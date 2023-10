Ex-BBB Caio Afiune declara apoio à Britney Spears após recentes polêmicas

Fã declarado desde do BBB21, goiano defendeu a cantora após assistir documentário sobre o movimento ‘Free Britney’ no reality.

Meus amores, sabemos que a vida da princesa do pop Britney Spears jamais foi fácil e nos últimos dias, a cantora tem sido um dos assuntos mais comentados da web por causa do lançamento de sua autobiografia, “The Woman in me”, que sai na próxima terça-feira (24). E o que sabemos até agora sobre o livro é que tem bastante detalhes sobre a vida dela em família e o namoro com Justin Timberlake.

Obviamente, se o nome de Britney tá em alta, lógico que o nome do ex-BBB Caio Afiune, da 21ª edição iria surgir também. Para quem não lembra, durante o reality, que foi ao ar justamente durante o movimento #FreeBritney, ele se mostrou apoiador da artista. “Depois de todas essas polêmicas do livro da Britney, eu tô só o Caio do ‘BBB'”, escreveu um internauta. “Eu tô mais indignada que o Caio do ‘BBB'”, postou outra .

Ao ver seu nome sendo tão citado nos últimos dias pelos fãs de Britney Spears, o ex-BBB resolveu se pronunciar.

“Tô dando uma acompanhada em todas as movimentações, todas as menções que tão chegando pra mim, e tudo que tem acontecido em relação a Britney. E esse movimento ‘Free Britney’ foi uma coisa que eu falei dentro do programa, várias vezes, que tinha muito mais coisa por trás da história que eles estavam contando. Hoje a gente consegue ver que realmente tinha muito mais coisa. Isso serve de lição pra muita gente e muitas situações que a gente vive hoje”, comentou em seus stories do Instagram.

“É um movimento que tem como intenção a liberdade dela e trazer a tona tudo que ela passou, que ela viveu. Pelo que a gente tem observado, eles não contam tudo, não mostram tudo e as pessoas continuam julgando ela e falando um milhão de coisas sem saber que realmente aconteceu” refletiu o goiano, que prosseguiu: “Esse movimento é pra todas as mulheres que vivem isso, que passam por julgamentos que, na maioria das vezes, as pessoas nem sabem o que aconteceu, mas tão sempre tentando dar opiniões que, na maioria das vezes, são muito maldosas”.

“Vou deixar esse boa noite aqui, bem contrariado, mas feliz que as coisas estão aparecendo e que as pessoas tão começando a entender o que aconteceu na vida dela. Que sirva de lição para nós, que a gente não julgue a vida de outras pessoas sem saber exatamente o que acontece. É muito fácil dar opinião quando não foi você que sentiu a dor ou não foi você que passou por aquela situação”, finalizou.