Ex-BBB Buda rebate críticas sobre seu corpo: “Carrega minha história”

Buda usou suas redes sociais para rebater os comentários sobre o seu corpo. O ex-BBB fez um verdadeiro desabafo e chegou a mostrar alguns comentários maldosos que tem recebido em relação ao seu corpo, contando que antes sofria quando falavam de sua aparência, mas passou por um momento de aceitação.

“Por que o corpo de alguém é motivo de tanto ódio? Comentários como os apresentados no vídeo minam a nossa autoestima e nossa saúde mental o tempo inteiro. Não é exclusividade minha, do Lucas, infelizmente. Precisamos ser fortes o tempo inteiro para lidar com esse tipo de mensagem, principalmente em um assunto que desde sempre foi uma questão na minha vida. É preciso, acima de tudo, não normalizar e não abaixar a cabeça perante essas pessoas”, escreveu ele na legenda do vídeo publicado no Instagram.

Em seguida, Lucas ressaltou que sente orgulho do seu corpo. “Hoje não tenho vergonha do meu corpo, tenho orgulho. É esse o corpo recordista de provas do líder de um dos maiores programas do mundo. É esse corpo que carrega a minha história, a minha experiência de vida e toda a minha trajetória. É esse corpo que eu amo, respeito e a ele que imponho respeito também”, completou o ex-BBB.