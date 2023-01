Ex-BBB Adriano Castro, foge do Brasil após participar de ato terrorista em Brasília

O artista foi um dos identificados no ato terrorista no Congresso Nacional, no dia 08 de janeiro.

Acho que tem gente com medo de ser preso, o problema é que, todos temos que ser responsáveis e enfrentar de frente e de cabeça erguida as consequências das nossas atitudes, o que não está acontecendo com o ex-BBB Adriano Castro.

Conhecido como o “vilão” da primeira edição do BBB, o artista plástico, é declaradamente apoiador do ex-presidente da República Jair Bolsonaro e, inclusive, participou de atos antidemocráticos em Salvador e foi um dos identificados no ato terrorista que aconteceu no início deste ano, em Brasília.

Visivelmente com medo das consequências de seus atos, nesta quarta-feira (18), Adriano apareceu em suas redes sociais para tranquilizar seus fãs e afirmar que não está no Brasil.

“Estou fazendo esse vídeo para tranquilizar o coração de vocês, porque sei que vocês estão muito preocupados sobre o meu paradeiro. Vamos lá: não estou no Brasil, estou bem longe, estou em segurança. E agora que me sinto seguro, eu posso fazer esse vídeo, antes não dava”, declarou o ex- BBB

O artista plástico, que publica vídeos no Youtube, incentivando os ataques golpistas, teve o seu canal suspenso pela plataforma e por isso andou ausente, mas afirma que não se calará e que assim que o seu canal for liberado novamente, voltará a publicar seus vídeos.

“Saibam que eu estou bem. O canal não está com o vídeo, assim que o YouTube liberar, voltaremos com a nossas lives, sim. Se acharam que iam me calar, não conseguiram e não vou conseguir. A gente se vê em breve. Espalhem aí que estou bem. E assim que o Youtube liberar, a gente volta”.

Em Brasília, no dia 08 de janeiro, o ex-BBB abriu uma live em seus instagram, onde mostrava estar presente no ato terrorista que aconteceu no Congresso Nacional, apoiando o que estava acontecendo no local e afirmando que aquilo não era uma invasão e sim uma ocupação “pelo povo”.

“Estamos fazendo história na porta do Congresso Nacional. Hoje, completam 70 dias que a galera cansou de ficar na porta do quartel e veio aqui no Congresso Nacional… Estamos aqui ao vivo mostrando tudo para vocês, direto de Brasília, a invasão… Invasão, não. A ocupação do Congresso Nacional pelo povo”, disse o bolsonarista.