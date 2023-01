Ex-BBB 20, Victor Hugo revela que Hadson Nery tentou lhe beijar durante o reality: “Me perseguia nas festas 

O psicólogo revela que o casal possuía até um shippe entre os fãs.

Durante sua participação no podcast “PodDarPrado”, que é apresentado pela influenciadora Gabi Prado, o psicólogo e ex-BBB 20 Victor Hugo Teixeira, revelou que o seu companheiro de confinamento Hadson Nery tentou lhe beijar durante a 20ª edição do programa.

A revelação aconteceu logo após o mesmo ser questionado pela anfitriã do programa se o ele ficaria com o, também participante do programa, Guilherme Napolitano caso ele tivesse demonstrado interesse.

“Cara não sei. Pra te falar a verdade, não sei!”, respondeu o ex-BBB e revelou: “Até porque o Hadson queria me beijar. O Hadson me perseguia nas festas querendo me beijar. Ele falava assim: ‘Vamos fazer história, vamos ser os primeiros a dar um beijo na boca’.”

Além disso, o ex-BBB afirma que até existia um grupo de fãs nas redes sociais que shippava e torcia pelo casal.. “Chamava ‘Vihadson’, e o emoji era uma batata doce.”