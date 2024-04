Ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana revela sofrer preconceito por ser uma mulher sexy e bem sucedida: “Contestam nossa inteligência”

Empresária e atriz, Natacha Horana refletiu sobre comentários ofensivos que recebe na internet, dando luz ao preconceito contra mulheres com corpo sexy e bem-sucedidas. Ela, que desfilou como Musa pelas escolas de samba Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e Gaviões da Fiel, em São Paulo, fez um desabafo sobre críticas que até mesmo a influenciadora fitness Juju Salimeni já teve que lidar.

“É muito triste ver que as pessoas contestam a nossa inteligência. Vi que a Juju já sofreu isso tempos atrás e vejo uma semelhança no meu caso, porque tanto homens quanto mulheres agem direto assim comigo. De homens, a gente já até espera, por conta da sociedade machista que vivemos, mas fico mais chateada ainda quando vejo alguma mulher criticando minhas fotos e meu jeito de ser”, desabafou.

Formada em organização de eventos, a influenciadora de 32 anos disse ainda que as críticas ultrapassam as redes sociais: “O preconceito é tão grande que já sofri com isso até em seleções para trabalhos como atriz. Talvez seja por conta das roupas em que visto. Mas não posso mudar meu estilo, por conta do que os outros vão achar, assim eu perco minha liberdade”.

A ex-bailarina do Faustão diz que não é possível controlar o que os outros pensam, mas sim como você reage.

“Infelizmente, a gente não tem controle sobre o pensamento dos outros e, por isso, é decisão nossa sofrer ou não, quando escutamos certos comentários. Estou trabalhando para melhorar nisso, mas confesso que ainda me afeta”, finalizou a ex-bailarina do Faustão, que conta com 90 centímetros de busto, 65 de cintura e 99 de quadril, distribuídos por 1,69 metro de altura.