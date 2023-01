Ex-bailarina do Faustão é hospitalizada após incêndio em lancha

Natacha Horana, se pronunciou nas redes sociais depois de passar o maior susto em Fernando de Noronha

Natacha Horana passou um apuro daqueles que deixou as fofoqueiras de cabelos em pé. A ex-bailarina do Faustão curtia Fernando de Noronha quando a lancha pegou fogo. De acordo com Léo Dias a bailarina estava com duas amigas e foram resgatadas por pescadores que passavam próximo ao local.

“Eu e mais duas amigas fechamos o barco hoje para passear e do nada começou a pegar fogo. Muita fumaça, foi tudo muito rápido. Graças a Deus um barco de pesca estava perto e veio rápido nos socorrer. Estamos no hospital, porque inalamos muita fumaça”, contou ela para o jornalista.

Natacha ainda usou as redes sociais para agradecer a Deus. “Quem cuida de mim não dorme. Nem cochila. Obrigada, Deus. Sou muito protegida! Glória a Deus”, escreveu.