Ex-ator da Globo sofre acidente com trailer de food truck, em Orlando

Apesar de ter saído ileso, o acidente que o ex-global sofreu foi bem sério, visto que houve o vazamento de gás e a explosão de um forno de pizza.

Amores, vocês lembram do ex-ator da Globo Gustavo Leão, que ficou conhecido por participar das novelas Paraíso Tropical, Beleza Pura e o remake de Ti-ti-ti, e que decidiu abandonar a carreira artística para virar dono de um food truck em Orlando? Pois é, nesta quinta-feira (22) o ex-global passou um susto daqueles.

Através de seu instagram, Gustavo contou aos seus seguidores que sofreu um grave acidente com o seu trailer de pizza, enquanto estava indo para o serviço.

“Infelizmente ontem sofri um acidente muito grave. Estou 100%, não aconteceu nada comigo. Mas meu trailer está completamente destruído e ficarei fora por alguns meses! Estou seguro, em casa com minha família. Poderia ser muito pior, mas sei que há alguém me protegendo o tempo todo. Todo dia é um novo começo, é hora de recomeçar e voltar mais forte! Vejo vocês em breve! Vou continuar a fazer catering, não vou deixar o Dio Santo morrer! Eu prometo isso!”, legendou o ex- ator.

Já em entrevista à revista “Quem”, Gustavo detalhou como o acidente aconteceu, dizendo: “Graças a Deus, estou bem, estou em casa, não sofri nada no acidente, que, de certa forma, foi um milagre, porque foi bem sério. Estava chovendo bastante e eu estava parado com o meu trailer, indo trabalhar, e ainda falei para a minha esposa: ‘nossa, está bem perigoso para dirigir hoje, vou esperar essa chuva passar”.

E continuou: “Falei: ‘vou esperar essa ‘tormenta’ passar e depois eu vou. E aí, quando foi umas 3h40, 3h45 da tarde parou de chover, o céu começou a abrir um pouquinho, peguei o carro e fui. Eu puxo meu trailer com meu carro. E aí quando cheguei na via principal, aqui em Orlando, o trailer saiu um pouco de lado, acho que pegou uma aquaplanagem ali na pista e eu corrigi. Pensei: ‘vou para a pista da direita’. Eu estava em uma velocidade baixa, a 50 milhas por horas, porque eu já sabia que é perigoso, ainda mais quando você está puxando um negócio pesado atrás”

Por fim, o ex-ator conta que pela gravidade do que aconteceu, já que o trailer foi parar em cima de seu carro, o forno onde ele passava as pizzas explodiu e o gás começou a vazar, ele pode considerar que realmente nasceu de novo.

“Meu pensamento na hora foi: ‘se acontecer alguma coisa, pelo menos eu vou para a grama’. No que eu mudei de pista, não sei se o pneu pegou na faixa das pistas, mas o trailer meio que saiu de lado e, na hora que vi, eu já estava na grama. Foi tudo muito rápido. O forno de pizza que tem atrás meio que explodiu, porque o trailer teve um impacto. Eu não sei o que aconteceu… Eu sei que o trailer parou em cima da caçamba do meu carro e, se tivesse sido um pouquinho mais para dentro, ele tinha caído em cima de mim. Consegui sair do carro, começou a vazar gás, começou a vazar tudo, só consegui me afastar do carro. Foi tenso! Nasci de novo, porque podia ter sido muito pior. Mas, graças a Deus, nada aconteceu, e estou bem”, finalizou Gustavo.