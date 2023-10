Ex-assessor de Renan Bolsonaro recebe ameaças após expor romance com o estudante de direito

Diego Pupe revela que expôs o antigo romance para provar que não possui mais vínculos com o filho do ex-presidente.

Meus amores, vocês lembram que há algum tempo eu contei para vocês que o ex-assessor do filho número 4 do ex-presidente Jair Bolsonaro, Diego Pupe, expôs uma conversa de cunho sexual com Jair Renan Bolsonaro? Pois bem, em uma entrevista a colunista Fábia Oliveira, Pupe revelou que desde tal exposição ele vem recebendo diversas ameaças, ao ponto de ter que contratar seguranças e ter que adquirir uma carro blindado, por medo.

“Recebi ameaças de todas as formas, há algum tempo já”, revelou Pupe, que exemplificou utilizando a mensagem que um fã de Renan Bolsonaro supostamente teria lhe mandado. “Jamais vou deixar alguém prejudicar ele, inclusive você. Recado tá dado. Renan já sofreu demais com sanguessugas ao redor dele, foi ingênuo muitas vezes, porém hoje tem alguém que defendê-lo de qualquer coisa.”

Contudo, o ex-assessor revela que expôs a antiga relação com o filho de Bolsonaro, para provar que não possui mais nenhum tipo de ligação com Renan, após o mesmo começar a ser investigado pela Operação Falso Coach, da Polícia Federal.

“Eu tenho que mostrar a verdade, até porque a polícia está atrás de quem teve contato com o Renan. Eu confio na Polícia Civil do Distrito Federal [onde as investigações começaram], eles fazem um trabalho muito bem feito. Por isso, prefiro falar toda a verdade. Respondo à imprensa em nome da minha defesa”, justificou Pupe.