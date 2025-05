Ex-apresentador da TV Globo revela que fará cirurgia para retirar 20% do pulmão devido a um câncer

MEU DEUS! O mundo dos famosos foi abalado na noite desta quarta-feira (21/5)! Jonas Almeida, 45 anos, queridíssimo apresentador do “Vanguarda Mix”, da TV Vanguarda, afiliada da Globo no Vale do Paraíba, abriu o coração nas redes sociais e fez uma revelação CHOCANTE: ele está lutando contra um câncer de pulmão!

Num vídeo cheio de emoção, Jonas contou que vai passar por uma cirurgia nesta quinta-feira (22/5) para retirar nada menos que 20% do pulmão! Sim, minha gente, VINTE POR CENTO! E ele ainda revelou que depois vai ter que encarar sessões de quimioterapia!

Jonas não escondeu o medo e, com a voz embargada, fez um desabafo de cortar o coração: “No começo foi muito, muito pesado”, confessou ele, dizendo que só os amigos mais próximos e a família sabiam da situação até então.

Jonas Almeida e família

E segura que vem mais emoção! O apresentador revelou o que mais mexeu com ele: o futuro da filha! “No começo, eu vi que é cinco anos em média que você vive com câncer. É o câncer que mais mata no mundo. Eu começava a fazer contas e pensava assim: ‘minha filha vai ter 11 anos, e a festa de 15 anos dela?’”, disse ele, arrancando lágrimas de quem acompanhava o vídeo.

Mas, como todo guerreiro, Jonas virou o jogo e mostrou uma força impressionante: “Hoje eu estou muito bem mesmo. Eu não vejo a hora de entrar em campo, sabe? Botar a chuteira e entrar. Eu quero essa cirurgia logo. Vamos tirar o Tibério. Tem até nome, é o Tibério.” Acredite se quiser, ele até batizou o tumor!

O diagnóstico, pasmem, só foi descoberto por acaso, após Jonas pegar uma gripe e fazer uma tomografia. E ainda teve mais uma cena digna de novela: antes de sair, a filhinha dele deu uma pulseira e disse: “Pai, segura forte a minha pulseira que ela vai te dar coragem”. Quem aguenta?

Força, Jonas! O Brasil inteiro está na torcida por você nessa batalha!