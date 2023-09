Ex- amante do marido de Scheila Carvalho está confirmada na Fazenda

A influenciadora Kamila Simioni garantiu a sua vaga para participar do reality rural. Conhecida por ser ex-amante do cantor Tony Salles.

A mais nova peão confirmada para o reality é a influenciadora Kamila Simioni. A moça tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e ficou conhecida após ter se envolvido com o cantor baiano Tony Salles, marido de Scheila Carvalho, em 2013, enquanto a ex-dançarina do É o Tchan estava confinada em A Fazenda.

O caso extraconjugal ganhou repercussão nacional e foi parar na Justiça, quando Tony e Scheila, que permanecem juntos, processaram a empresária por difamação e danos morais. Ela começou a empreender aos 28 anos, com a inauguração de seu primeiro espaço de beleza, do qual no início era atendente, recepcionista. No decorrer desses 10 anos, conquistou seu público nas redes sociais.