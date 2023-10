Ex-amante de Neymar se juntará a Andressa Urach em collab para um vídeo íntimo

A influenciadora Fernanda Campos e a ex-participante de A Fazenda irão para produzir um conteúdo adulto especial.

Meus amores, olha só essa nota que eu acabei de receber. Depois de ganhar um grande destaque ao expor um caso extraconjugal com Neymar, a empresária e influenciadora Fernanda Campos irá gravar conteúdos adultos com a modelo e também criadora de conteúdo adulto Andressa Urach. E deu uma declaração para a coluna do Gabriel Perline, Fernanda revelou mais detalhes sobre o projeto que envolve até mesmo data comemorativa.



A criadora de conteúdo adulto já havia anunciado a tal novidade em seus stories do Instagram e ainda respondeu à pergunta de um fã questionando se faria uma gravação com Andressa Urach.

“Com certeza, mas estamos pensando em algo icônico para entregar ao público”, disse.