Evitou Deolane? Paolla Oliveira desmente boatos em ensaio da Grande Rio

As duas musas estiveram presentes e as más línguas contam que a atriz evitou falar com a advogada, mas ela rebateu e disse que inventaram a notícia

Paolla Oliveira não teve papas na língua na hora de desmentir o boato criado na web de que ela pudesse ter evitado Deolane Bezerra no ensaio da Grande Rio que aconteceu essa semana. A atriz apareceu nos stories e negou qualquer desentendimento diante das duas musas da escola. “É cada coisa que inventam. Basta duas horas fora da internet para isso acontecer. Isso não existe. A gente não se conhece. Realmente, a gente se desencontrou nesse dia. Só quem vai ao ensaio de uma escola de samba, ainda mais num dia de disputa como aquele, vai entender o desencontro que pode acontecer ali”, disse a atriz. “E como a gente não se viu, não deu para eu te dar as boas-vindas para essa escola maravilhosa, que eu amo, que eu quero que você brilhe, seja muito feliz como eu sou ali, como o Carnaval deve ser um lugar de alegria e muito brilho. E espaço para todas nós”, afirmou Paolla.