Everson Felipe, goleiro do Galo, é chantageado por amante após traição

De acordo com Léo Dias, Everson Felipe teria pulado a cerca do seu relacionamento com Rafaela Vieira e agora estaria pagando o pato

O que? Mais traições no mundo do futebol? O que começou com Neymar foi só a porta de entrada para diversos casos de traição ainda mais emocionantes. De acordo com Léo Dias, a amante do goleiro do Galo, Everson Felipe, estaria o chantageando após uma pulada de cerca do seu relacionamento com Rafaela Vieira. A amante teria uma filmagem da traição. Eita!

De acordo com a matéria do meu fofoqueira favorito, as filmagens foram enviadas à Rafaela e logo a Polícia Civil foi acionada pelo próprio atleta. Uma busca foi feita na casa da amante e sua identidade foi exposta aos 4 ventos.

“Ela é suspeita de praticar extorsão contra o goleiro. Foram apreendidos computadores e aparelhos celulares que serão periciados. Mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito para não atrapalhar as investigações”, disse o comunicado.