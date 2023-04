Evaristo Costa comenta criação da filha de Virgínia por babá: “Mãe é quem cria”

Comunicador usou as redes sociais para comentar o tweet de um internauta que ressalta que Maria Alice preferia o coloca babá ao da influenciadora

Eita! Não é de hoje que os internautas comentam que as babás das filhas de Virgínia são como as próprias mães das meninas. Um internauta fez um tweet ressaltando que Maria Alice prefere o colo da babá do que o da própria mãe, Virgínia, e Evaristo Costa não ficou de fora, ressaltando que mãe é quem cria.

Já ouviram falar: "mãe é quem cria"? — Evaristo Costa (@evaristocosta) April 5, 2023

“Já ouviram falar: ‘Mãe é quem cria’?”, escreveu ele na publicação do internauta.

Claro, que o assunto tomou conta das redes sociais e as fofoqueiras não falam em outra coisa se não a criação das filhas da influenciadora, problematizando ao máximo.