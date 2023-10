Evandro Santo revela porque deixou de seguir Cariúcha: “Ela chamou a Sheherazade de vadia!”

Apesar de já ter trabalhado com a cantora, o ator afirma que não gostou da sua atitude dentro do reality A Fazenda.

Meus amores, no início desta semana, o meu amigo queridíssimo, o ator e humorista Evandro Santo participou do podcast Mil Volts, onde ele revelou que parou de seguir sua ex-colega de trabalho a cantora Cariúcha, que está participando da 15ª edição do reality a fazenda.

Durante a entrevista, Evandro, revela que não gostou das atitudes da cantora dentro do programa e explicou exatamente o que acha sobre a sua postura em determinada situação dentro do reality.

“Ela chamou a Sheherazade de vadia!Parei de seguir. Você não pode chamar outra pessoa de vadia… Pelo amor de Deus gente, é a minha opinião”, iniciou o ator.

Continuando, Evandro afirmou: “Palavras como vadia e vagabunda, são pesadas, cara. Eu que sou gay não estou nem aí, mas assim, vadia, vagabunda, vai cadela, é pesado, você desmerece a mulher, o feminino. Porra, não fala isso!”, finalizou