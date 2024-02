Evandro Santo fará presença no Bloco da Salete Campari

Genteee, sabe a Salete Campari, aquela drag maravilhosa que também é considerada uma das mais icônicas drag de toda São Paulo. Pois bem, se você não tinha feito sua programação de bloquinhos para ir ao Carnaval, não ousem em deixar o bloco da Salete de fora, babies.

Pois esse evento babadeiro contará com a presença do divo Evandro Santo. Convidado pela própria Salete e pelo Frota, o ator disse que está muito feliz desse bloco LGBT, já que representa muito para a comunidade e também por ele já ter morado na Rua Augusta. Santo disse que se sente honra em participar do bloco.

Santo e Salete se conhecem desde que o ator foi morar na maior metrópole do país e disse que trabalhar com ela é sempre estar cercado de gentileza e docura, pois é isso que a drag transmite para todos ao seu redor. E ainda declarou que trabalhar com Salete é igual trabalhar com uma musa.

Nascido em Uberaba, interior de São Paulo, Evandro disse que participar desse evento belíssimo ao lado de Salete Campari é uma honra e uma realização pessoal.

O Bloco da Salete, será realizado no dia 03/02 se concentrará na Augusta Nº 1305, próximo à esquina com Rua Matias Aires, a partir das 14 horas, com a saída programada para às 15 horas, quem puxa o bloco é a cantora Ana Dutra e o DJ Alcimar. A rua do Orgulho também será palco de outros dois blocos LGBTQIAPN+: “Desculpa Qualquer Coisa”, com concentração às 12h e saída às 13h, e “Será que É / Perdi Foi Tudo”, com concentração às 13h e saída às 14h.