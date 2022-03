”Eu voto em você”: como não é baú, Jessilane dispara para Eslovênia

A bióloga não tem papas na língua e já deixou seu voto claro para a própria moça com nome de país

Eu não aguento o quanto Jessilane não esconde o jogo e não tem meias palavras. Na noite desta sexta-feira, (26), mais uma vez, ela já falou na cara do participante que vota nele. O alvo da vez? Eslovênia!

No quarto do líder, Lucas, Eslovênia, Lina, Jessilane e Natália conversavam sobre jogo e a bióloga apontou para a moça com nome de país e disparou: “Minha prioridade de voto é ainda quem não foi [ao paredão], então se essa semana os meninos votarem em você, eu voto em você!”.

Eslô então começou a fazer as contas e disse que possivelmente irá ao paredão com Douglas e Arthur Aguiar. “Eu posso sair? Posso, mas pelo menos saio num paredão com pessoas que acho forte”, disse a moça com nome de país pensando no lado positivo da coisa né?

Mais cedo, Jessilane desdenhou da atitude de DG, Pedro Scooby e Paulo André ao entregar a ‘Prova do Líder de Resistência – Avon’ para Lina e disse que fizeram isso para massagear o ego. Oi?