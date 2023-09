“Eu vejo como se estivesse na prostituição”, dispara João Guilherme sobre Only Fans

O filho de Leonardo deu sua opinião sobre a plataforma de conteúdo adulto e não teve papas na língua na hora de dar sua opinião sincera

Olha ele! João Guilherme foi ao The Town para causar e não deixou de dar o que falar ao revelar sua opinião sobre as plataformas de conteúdo adulto como o Only Fans. Para o artista, as plataformas são uma forma de prostituição e rejeitou a possibilidade de criar um perfil para si ao Fofocalizando.

“Eu vejo como se estivesse na prostituição, ficar vendendo a imagem do meu corpo. Tem gente que nem posta explicitamente, mas eu acho nada a ver. Não julgo, nem quem leva a profissão, mas eu não, não tem a ver”, começou ele.

“Eu tenho minha carreira bem consolidada, ganho dinheiro, graças a Deus. Não passo nenhuma necessidade, não tem porque eu ficar expondo meu corpo e minha intimidade na internet”, concluiu.