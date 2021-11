Eu tô no chão! Lara encontra foto de Christian e Renato juntos!

Na novela Um LUgar ao Sol, Lara tenta entender os passos da morte de seu amado, ela descobre uma foto de Christian e Renato juntos.

O cerco se fecha para Christian e mais uma personagem chave da trama fica próxima de descobrir o que aconteceu de verdade em “Um Lugar ao Sol.”

Uma foto pode mudar a trama de “Um Lugar ao Sol”… é isso mesmo! Lara (Andreia Horta), apesar de estar casada com Matheus (Danton Mello) não consegue esquecer Christian (Cauã Reymond) e tudo que aconteceu…

Lara decide descobrir o que houve no dia da morte de Christian. Foto: Reprodução.

Ela fará uma busca ao passado e irá para casa onde viveu no Rio de Janeiro e aí né meu amor… é puro flashblack com a quantidade de lembranças que viveu com o Boy. Perturbada com toda situação ela decide procurar Ravi e saber mais informações sobre o que aconteceu no dia do acidente.

Lara relembra os momentos com Christian. Foto: Ig Gente.

Mas ela não irá até ele logo, antes a mocinha passará no cemitério no intuito de levar flores ao antigo amor… é bom lembrar que neste túmulo está o corpo de Renato. Na sequência, ela achará um documento que dá a entender que Christian foi atrás de seu irmão gêmeo.

Christian e Lara em Um Lugar ao Sol. Foto: TV Foco.

É aí que Lara, que não é nem um pouco bobinha, decide refazer os passos do amado no dia da morte. Ela achará uma foto em que estão Christian e Renato juntos e logo ela deduz que o a situação ocorreu no dia em que o rapaz foi morto… ihhh… que venham os próximos lances desta novela que tá babado!