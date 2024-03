“Eu sou verde, mas meu coração é corintiano”, diz Louro após ganhar camisa do Palmeiras de presente de Leila Pereira no Mais Você

Genteeee, esse Louro Mané tá cada dia mais danado! No Mais Você desta quinta-feira (14), Ana Maria e seu fiel papagaio receberam a presidente do Palmeiras, Leila Pereira que deu um presente de grego para Louro Mané.

A presidente do Palmeiras tentou fazer um agrado para nosso querido papagaio com uma camisa do time, mas acabou descobrindo que ele, na verdade, torce para o Corinthians, que é um grande rival do verdão.

A convidada levou alguns mimos do time para a apresentadora Ana Maria Braga, que é palmeirense, e aproveitou para também dar uma lembrança a Louro Mané –que torce para o principal rival do time paulista. “Eu preciso te entregar pessoalmente. Depois eu vou pedir a alguém para te vestir com a camisa do maior campeão do Brasil”, soltou Leila ao levar uma camisa para o papagaio, o deixando completamente sem graça.

“Opa, opa, pera aí… A gente precisa conversar…”, disse ele. “Vocês sabem que um dos nossos mascotes é o periquito. Temos o periquito e temos o porco”, soltou ela, ignorando os pedidos do Louro. “Você é parente do nosso periquito, não é?”, perguntou Leila.

“Eu sou parente, mas eu estou mais para gavião”, confessou o papagaio, fazendo alusão ao mascote do Corinthians. “Ah não, por favor! Louro, eu não admito. Você é palmeirense!”, reclamou a presidente do verdão.

“Eu sou verde, mas o meu coração é corintiano, Leila. Desculpa!”, afirmou. “Pois é, o que eu posso fazer? Eu tenho um neto corintiano”, reclamou Ana Maria Braga.

Para quebrar de vez com o climão, Louro fez elogios à camisa. “Mas eu amei a camiseta!”, agradeceu. “Mas você vai vestir a nossa camisa…”, afirmou a empresária. “Eu visto, porque eu gosto de fair play [jogo justo]. fair play [jogo justo]. Eu gosto de respeito aos times todos”, complementou Louro Mané.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não tenho dúvidas. Você pode ter certeza que a nossa rivalidade é sempre dentro de campo. Isso é muito importante, Louro. Fora de campo, é respeito para todos os torcedores. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com você, tá?”, afirmou Leila, antes de dar um beijinho no bico do papagaio.