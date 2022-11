“Eu sou, mas não sei se ele é”, dispara Narcisa sobre amizade com Boninho

Empresária esteve no podcast ‘Quem Pode, Pod’ e deu detalhes da relação com o ex-marido

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme não poderiam deixar de aproveitar Narcisa Tamborindeguy no podcast ‘Quem Pode, Pod’. Na entrevista as apresentadoras perguntam sobre a relação de Narcisa com Boninho, seu ex-marido, e ela não deixa de dizer que não sabe se Boninho a tem como amiga.

“Vocês são amigos?”, questionou a esposa de Bruno Gagliasso. “Eu sou, mas não sei se ele é”, respondeu a entrevistada, arrancando risadas das musas.

“Boninho, perdoa todo mundo. Deixa de ser bobo!”, pediu Narcisa ao ex-marido, já que Fernanda disse que é bloqueada das redes do muso do BBB.

A musa ainda conta que os dois ficaram juntos 6 anos completos, mas os dois foram casados entre 1983 e 1986 e têm uma filha, Marianna, de 38 anos.